Napoli, i navigator alla prima assemblea di Italia Viva: «Vittime di ingiustizia»

Lunedì 7 Ottobre 2019, 19:29 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2019 19:30

I Navigator campani invitati ad intervenire alla prima assemblea programmatica di Italia Viva a Napoli.«È stata un'utile occasione - si legge in una nota - per illustrare i dettagli della vicenda che ci vede coinvolti, ormai da quasi tre mesi. A giugno scorso 471 persone sono risultate vincitrici per la Campania di una selezione pubblica che offriva un contratto di 21 mesi: seppur a tempo determinato, una buona occasione di crescita professionale per tanti laureati. Ilenia De Coro, la nostra delegata presente, ha quindi raccontato come in tutta Italia siano state firmate tra le Regioni e Anpal Servizi Spa le Convenzioni che hanno consentito di contrattualizzare i vincitori con i fondi stanziati dal Ministero del Lavoro, quindi senza alcun aggravio per l'Ente Regione.Nella sola Campania a causa della mancata firma del Governatore è saltato l'accordo: un muro contro muro che di fatto ha comportato una vera e propria ingiustizia nei nostri confronti».