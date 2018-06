Lunedì 11 Giugno 2018, 09:38 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 09:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre era in cabina elettorale ha telefonato a una candidata per chiederle indicazioni su come votare. Sentendolo parlare però il presidente di sezione e gli scrutatori hanno chiamato i carabinieri e gli hanno preso il telefono, sequestrato poi dai militari. È successo a Quarto, nel Napoletano, nel seggio all'interno dell'istituto «Elsa Morante». L'uomo, un cinquantenne già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato e la scheda è stata annullata.