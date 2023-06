Berlusconi, niente bandiera a mezz'asta alla Federico Secondo: è polemica

«La scelta del Rettore dell'Università Federico Il, Matteo Lorito e di quello di Siena, Tomaso Montanari, di non esporre la bandiera a mezz'asta in segno di lutto per la morte del presidente Berlusconi, è culturalmente sbagliata e trasmette agli studenti un messaggio fortemente negativo: le leggi dello Stato si possono calpestare».

Lo afferma in una nota l'eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello.

«Cosa insegnano questi docenti agli studenti - prosegue Martusciello - che le leggi non vanno rispettate ? Ci sarà tempo per discuterne con il ministro Bernini. Comportamenti del genere - conclude l'esponente di Forza Italia - vanno sanzionati».