Niente centri sociali, il party di Dema stasera ai Damiani con dj set

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 7 Giugno 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si avvicina la scadenza elettorale per le Regionali e il movimento del sindaco, demA, comincia la raccolta fondi. È stato organizzato per stasera in una location chic, molto nota dell'area flegrea, il Damiani Club a Pozzuoli, un party con tesseramento annesso. Nella lettera di invito, firmata dal segretario di demA Enrico Panini, si propone l'incontro come momento «per chiacchierare e ragionare di politica». «Si avvicinano le elezioni regionali, e noi ci saremo - si legge ancora - A breve distanza ci saranno le elezioni comunali e noi non intendiamo, per alcuna ragione, lasciare ad altri il governo di una città che abbiamo risanato, consapevoli dei grandi sacrifici che hanno subito i nostri concittadini. Lasciamo sullo sfondo le non escluse, ad oggi, elezioni nazionali alle quali, nel caso, non mancheremo per candidarci al governo del Paese». Insomma un «politically-party» dove basteranno 15 euro per l'ingresso. Per chi vorrà sottoscrivere la tessera di socio ordinario, oltre a bere Spritz e Negroni, il prezzo è di 20 euro; per chi invece vorrà vestire i panni del socio sostenitore il prezzo sale a 60 euro, compreso ovviamente di ingresso al party e di drink. Il dj set è affidato a Filippo Arienzo.