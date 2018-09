Niente stipendi, i lavoratori Ctp occupano la sede della Città Metropolitana di Napoli

Giovedì 27 Settembre 2018, 20:38

Bufera in Città Metroplitana. I lavoratori Ctp hanno occupato poco fa la sede dell'ex provincia in piazza Matteotti. «Andremo avanti ad oltranza» fanno sapere. A lanciare l'allarme Alfonso Langella, segretario generale Fit Cisl Campania, e Ciro Montella, dipartimentista Fit Cisl della Ctp, che chiedono a gran voce «le dimissioni dell’amministratore della partecipata provinciale del trasporto pubblico Gianluca Iazeolla, del vicesindaco metropolitano Salvatore Pace e del consigliere delegato ai Trasporti Giuseppe Cirillo». «Nelle ultime tre riunioni - spiegano Langella e Montella - né Cirillo, tantomeno il sindaco metropolitano de Magistris, del quale chiediamo un intervento urgente, si sono degnati di presentasi al tavolo con i sindacati».«Ancora una volta - proseguono i due sindacalisti della Fit Cisl - la Città metropolitana disattende gli impegni presi con i lavoratori. Ci hanno comunicato che non verranno pagati gli stipendi entro il 5 ottobre, come promesso, e soltanto ieri hanno versato ai lavoratori lo stipendio di agosto. Questo si aggiunge ai sei mesi di arretrati sui blocchetti dei ticket pasto». Intanto dall'11 settembre i bus Ctp non escono dai depositi, per mancanza di manutenzione, assicurazioni scadute e per la protesta reiterata dei lavoratori.