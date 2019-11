Nino Daniele via, lo sdegno degli intellettuali napoletani: sit-in a Palazzo San Giacomo

La stragrande maggioranza del mondo della cultura napoletana ha mal digerito la decisione del sindaco de Magistris di rimuovere dal suo incarico da assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Nino Daniele, nell'ambito dell'ultimo rimpasto. Sui social è un continuo tam tam d'intellettuali a sostegno di un politico che aveva messo d'accordo tutti, una persona perbene, benvoluta e apprezzata, capace di far tanto negli ultimi sei anni seppur con pochi mezzi economici a disposizione.

Ed è anche per questo che la giornalista Desirée Klein ha lanciato l'idea di un sit-in davanti Palazzo San Giacomo venerdì 15 novembre in sostegno di Nino Daniele «un assessore che ha sempre posto la Cultura, la Letteratura, il Turismo, gli interessi dei Cittadini Napoletani, al primo posto durante tutta la durata del suo mandato. Venerdì 15 novembre, ore 11, SIT-IN in favore dell'Assessore Nino Daniele... glielo dobbiamo per tutto ciò che ha realizzato per noi Napoletani e non solo» si legge su Facebook.

