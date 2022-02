Nola capitale del libro 2022, Manfredi: «pronti a sostenere progetti di promozione culturale»

«La candidatura di Nola come sede della Capitale del Libro 2022 rappresenta un grande attestato per una straordinaria città che già gode del riconoscimento Unesco e per l'intera area metropolitana di Napoli. La Città Metropolitana, in piena sinergia istituzionale con la Regione, è pronta a sostenere il progetto con appositi investimenti nella promozione culturale.» ha dichiarato Gaetano Manfredi.

« Essere stati selezionati dalla giuria di esperti del Ministero della Cultura insieme ad altre sette città costituisce un primo passo verso l'attivazione di opportunità di crescita sociale e sviluppo economico del nostro territorio: attraverso la lettura si veicolano i valori fondanti di una società aperta ed inclusiva» ha concluso Manfredi.