Giovedì 8 Agosto 2019, 11:13

Solidarietà al sindaco Josi Della Ragione: ieri sera in mille per un corteo a sostegno del primo cittadino vittima di minacce di morte. La manifestazione, partita dal monumento ai caduti in villa comunale, ha percorso il centro storico fino a piazza Marconi scortato dalle forze dell'ordine. Vi hanno preso parte anche 200 scout di Libera. «Bacoli non ha paura». Questo il filo conduttore dell'iniziativa «a difesa degli interessi pubblici» cui hanno aderito rappresentanti di istituzioni, associazioni e gruppi civici, tra cui la Regione, i Comuni di Napoli e quelli flegrei, del casertano e il Comune di Casal di Principe, la segreteria nazionale di demA, la commissione antimafia, il consorzio Nco Nuova Cooperazione organizzata, il movimento Agende Rosse e Libera solo per citarne alcuni. Tra i presenti gli assessori di Napoli Alessandra Clemente e Laura Marmorale, i consiglieri Raffaele Postiglione (Pozzuoli) e Davide Secone (Quarto) con il vicesindaco Giuseppe Martusciello, Augusto Di Meo testimone dell'omicidio di don Peppe Diana.