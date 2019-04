Nozze trash a Napoli, de Magistris con Tony Colombo in campagna elettorale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 2 Aprile 2019, 07:00

Il web non lascia scampo, conserva tutto, ogni traccia della nostra vita passata, anche quelle che non ricordiamo più o che preferiremmo dimenticare. Sono datati 2016 due scatti scavati nei meandri della pagina Facebook del cantante Tony Colombo: le nozze-show con annesse polemiche non erano nemmeno state progettate. Il cantante s'innestò nei giorni dell'abbuffata multimediale preelettorale e arrivò nello studio del sindaco di Napoli. I due si misero in posa abbracciati e sorridenti, quello scatto finì sul social del cantante che scrisse con emozione: ho conosciuto questo uomo. Lui si chiama Luigi de Magistris sindaco di Napoli, città che mi ha reso famoso... e il 26 maggio sarà con me sul palco del Palapartenope di Napoli.