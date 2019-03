Napoli, quel cortocircuito nella città che ha abbassato la guardia

Venerdì 29 Marzo 2019, 08:00

Da mesi si litiga su piazza del Plebiscito per sistemare un po' di grate per l'aerazione della metropolitana che verrà, ma è stato possibile impossessarsi dell'emiciclo simbolo della città per tenere un concerto di addio al celibato con circa tremila persone che nessuno, ora dice il Comune, ha mai autorizzato. Misteri napoletani, come quello del palco installato, dei faretti multicolori, dei cannoncini che sparavano coriandoli visibili anche dai balconi della Prefettura. I video della festa trash sono però presenti da giorni su alcuni siti, ma nessuno fino ad ieri aveva sentito il dovere di spiegare se quell'evento per celebrare la storia d'amore tra il cantante neomelodico Tony Colombo e la vedova di un boss fosse stato autorizzato da qualcuno o si trattava di un abuso.Si è dovuto quindi rasentare l'inverosimile affinché ci fossero prese di distanza e multe: ritrovare la festosa e numerosa comitiva, a bordo di auto d'epoca e fotografata da droni, fin dentro il Maschio Angioino per la celebrazione delle nozze civili. Una presenza ingombrante che ha causato lo spostamento della manifestazione delle vittime di mafia nella sala della giunta a Palazzo San Giacomo, a qualche centinaio di metri di distanza. Un dietrofront per segnare almeno il confine.Quel confine che è mancato nei giorni scorsi tra la Napoli che combatte la camorra e chi direttamente o indirettamente ha qualche legame con gli uomini dei clan. Quel confine che è stato anche travalicato da Barbara D'Urso che con le telecamere di Canale 5 si è addirittura collegata in diretta con gli sposi, come se si trattasse di un matrimonio tra regali o fra star.Scelta di cattivo gusto che attiene alla libertà di chi conduce un programma televisivo, altra cosa sono le responsabilità istituzionali: chi ha permesso che Napoli si trasformasse in un set stile Casamonica? Come è stato possibile che corso Secondigliano sia stato bloccato da una carrozza con tiro a quattro, trampolieri e banda musicale senza che i vigili urbani e altri lo abbiano impedito? E come è potuto accadere, quando è stata concessa la sala per le nozze, che nessuno sapesse che nello stesso giorno e alla stessa ora nel Maschio Angioino era in programma una manifestazione di dolore e di lotta con i familiari delle vittime della mafia?Cortocircuito istituzionale che non può essere cancellato dalla manciata di multe comminate perché mancava la targhetta identificativa alla carrozza o perché gli invitati impedivano la circolazione in piazza Municipio. Il centro della metropoli, e poi un intero quartiere, ostaggio, al pari di quanto è accaduto lunedì sera a piazza del Plebiscito, tutto ciò nella città delle stese di camorra e in cui si spara per rivendicare territori che dovrebbero avere un solo padrone, lo Stato. Si intitolava 100 Passi per il 21 marzo la manifestazione spostata per impraticabilità di campo, cento passi che dopo lo scivolone di ieri appaiono ancora più in salita.