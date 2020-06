Nuovo megastore nel Napoletano, lo stop del Tar: «Non s'ha da fare»

Centro commerciale: non potrà essere costruito in zona F, destinata, secondo lo strumento urbanistico, alle attrezzature collettive. Il Tar ha accolto il ricorso presentato, nel 2016, da una decina di commercianti ed alcuni consiglieri comunali di minoranza, che chiedevano l'annullamento della delibera con la quale si modificava lo «strumento di intervento per l'apparato distributivo relativamente al commercio al dettaglio in sede fissa - zona F (verde attrezzato, parcheggi, attrezzature scolastiche e collettive)». Soddisfazione è stata espressa dagli operatori che avevano visto, in questa variante al Siad, (lo strumento legato al piano regolatore generale che disciplina la localizzazione delle strutture commerciali), una vera e propria minaccia al già asfittico comparto del terziario locale.

Tutto comincia nel 2001, quando viene approvato il piano commerciale. Modificato nel 2005, ed approvato in via definitiva nel 2006. Delibera messa sotto osservazione dalla Regione (aspetti di non conformità alla normativa regionale sul commercio oltre per la compatibilità del contesto urbanistico). Dopo un andirivieni di carteggi, nel 2008 la giunta decide di escludere dalla zona F la realizzazione di insediamenti commerciali. Nel 2016 l'esecutivo revoca l'atto del 2009, allargando di nuovo alle zone F la possibilità di costruire centri commerciali. Insorgono i commercianti. Un primo grosso progetto avrebbe dovuto vedere la luce in un vasto appezzamento di terreno in via Mazzini, poche centinaia di metri dal centro storico, a ridosso dell'area dove si tiene il mercato settimanale.

Preoccupazione viene espressa anche dai residenti, visto che l'accesso sarebbe stato consentito da una strada, dove a stento è consentita la circolazione delle auto nei due sensi. Una decina di commercianti e tre consiglieri di minoranza (Gaetano Di Bernardo, Francesco Iannucci e Tammaro Faccenda), impugnano la delibera dell'esecutivo, sottolineando anche vizi procedurali, e, difesi dall'avvocato Loredana Cantone, si rivolgono al Tar. Secondo il ricorso la giustificazione del Comune che nel Prg non ci sarebbe zone destinate al commercio è smentita dal fatto che lo strumento urbanistico non solo prevederebbe aree per gli insediamento di attività commerciali (D2) ma, addirittura, le suddette aree sarebbero le uniche ad essere supportate da infrastrutture viarie in grado di sostenere grandi volumi di traffico (svincolo Asse Mediano). I ricorrenti evidenziano ancora che «l'amministrazione deve rispettare il vincolo di rapporto massimo tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e gli spazi pubblici».

Cementifcare le zone F, significherebbe fa saltare i parametri del Prg e pregiudicare eventuali opere pubbliche (strutture sportive e socio-sanitarie, municipio, sede polizia municipale, mercato comunale, caserma, verde attrezzato e parcheggi). Un mese fa, il Tar, relatrice Gabriella Caprini, presidente Anna Pappalardo, ha accolto: «i centri commerciali o, comunque, le medie e grandi strutture di vendita, non sono compatibili con la zona F1». L'altro giorno la pubblicazione, con la condanna del Comune alle spese.

