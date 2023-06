Il nuovo Pd riparte dall’ex Whirlpool con Articolo Uno: «Ricominciamo a fare la sinistra»

«La destra sta facendo la destra e noi dobbiamo ricominciare a fare la sinistra». È un forte messaggio di unità ed un avvertimento chiaro al governo Meloni quello che lancia la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, intervenendo dal palco allestito all’interno del Cral della ex Whirlpool di Napoli dove stamane si è chiusa l’assemblea nazionale di Articolo Uno. Il partito, nato nel 2007, che da oggi si scioglie ufficialmente per confluire nel nuovo Pd.

«Siamo qui – precisa la Schlein - in un luogo simbolo della lotta di lavoratrici e lavoratori della ex Whirlpool di Napoli che hanno dato anche una speranza, un esempio su come la lotta riesce a mobilitare un'intera città, la chiesa, il mondo culturale e il mondo sociale».

I Dem ripartono così da un luogo emblematico – e di sinistra - del Paese per ritrovare l’identità smarrita negli ultimi anni con l’obbiettivo di rilanciare una lotta a tutto tondo contro ogni disuguaglianza. «Perché – osserva il capo politico del Pd – è questo quello ci chiedono le persone».

«Articolo Uno – aggiunge - ha fatto una scelta generosa e mai scontata, una scelta di continuità. Noi ne abbiamo bisogno, in questo momento, per costruire un'alternativa alle destre, di spirito unitario che non vuol dire nascondere le differenze ma valorizzare le diversità cercando il tratto comune che in questi anni c'è sempre stato».

Un ricongiungimento familiare, «una speranza per ricostruire un'alternativa a queste destre» la definisce la Schlein chiarendo, nel corso di un lungo intervento, le battaglie principali a cui andrà in contro il suo partito come: sanità, lavoro, ambiente e diritto alla casa, in special modo per i giovani studenti.

«Questo governo – ricorda alla sala gremita da delegati - ha cancellato oltre 300 milioni per il supporto all’affitto: ho l’impressione che vivano in un altro Paese se non si rendono conto di quanto la pandemia ha aumentato le disuguaglianze».

Sulla crisi in Ucraina, invece, «serve un supporto ma senza rinunciare ad una prospettiva di pace giusta».

Per il capo politico dei dem, che non esclude il dialogo con le altre forze di opposizione, bisogna «aprire e mobilitare il partito a tutti i livelli, e farlo collegare a proposte concrete sui temi di cui discute la gente a cena che poi sono quelli che vorremmo mettere al centro del nostro impegno».

Un impegno che riprende anche il leader di Articolo Uno, Roberto Speranza, intervenendo in conclusione del congresso - a cui hanno preso parte, tra i tanti, anche Arturo Scotto, Pierluigi Bersani, Chiara Geloni, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e lo scrittore Maurizio De Giovanni - aperto in mattinata con il ricordo di Enrico Berlinguer, lo storico segretario del Pci scomparso proprio l'11 giugno del 1984.

«L’obiettivo – spiega Speranza - è costruire insieme un nuovo Pd per creare l'alternativa di cui il Paese ha bisogno». «Sull'autonomia differenziata – tuona l’ex ministro della Sanità - la linea è molto chiara: c'è un documento condiviso sottoscritto da tutte le personalità del Pd che dice che questo processo va fermato. L'autonomia differenziata è una disgrazia, una scelta scellerata non solo per il Sud ma per tutto il nostro Paese».

Un Mezzogiorno che riparte, a testa alta, dall’esempio di lotta e tenacia che ha accompagnato per oltre 1400 giorni gli operai di Ponticelli: «Questa fabbrica – ha detto il sindaco partenopeo, Gaetano Manfredi - può rappresentare davvero la svolta per il futuro. Abbiamo sempre creduto fortemente che in questo luogo si potesse fare impresa perché Napoli Est non è un posto qualsiasi: questa è stata la culla della Napoli industriale del secolo scorso ed oggi riprende il suo cammino con un capitale umano di grande valore e con delle nuove produzioni legate alle rinnovabili».

«L’ex Whirlpool - prosegue Manfredi - rappresenta il futuro della nostra città e soprattutto il futuro della sinistra che si costruisce dal lavoro: Napoli non ha mollato e non mollerà perché noi dal lavoro ricostruiremo la nostra città».