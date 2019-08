Open Arms, de Magistris si veste da pm: «Processare Salvini e Di Maio per crimini contro l'umanità»

Il sequestro di persone sulla Open Arms a Lampedusa dimostra il livello di illegalità,crudeltà,disumanità e sadismo a cui è giunto il Governo.Devono essere processati per crimini contro l’umanità e per la morte di tante persone.Per Salvini e Di Maio un voto vale più di una vita! — Luigi de Magistris (@demagistris) August 17, 2019

Sabato 17 Agosto 2019, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2019 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il sequestro di persone sulla Open Arms a Lampedusa dimostra il livello di illegalità, crudeltà, disumanità e sadismo a cui è giunto il Governo. Devono essere processati per crimini contro l'umanità e per la morte di tante persone. Per Salvini e Di Maio un voto vale più di una vita!». Lo scrive su Twitter il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.