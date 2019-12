«Mohamed veniva dal Marocco, risiedeva a Maddaloni, lavorava come ambulante a Napoli dove è morto per la caduta di un albero. Sono passati diversi giorni e del suo corpo, dei suoi funerali, della sua sepoltura non si è più saputo nulla. Questo silenzio pubblico (politico, istituzionale, mediatico) è davvero ingiusto ed è un triste segno dei tempi: un bacio per lui ed un pensiero affettuoso per i suoi familiari». Così Antonio Bassolino in un post su Facebook.

© RIPRODUZIONE RISERVATA