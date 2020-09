Gli operatori sociosanitari di Napoli protestano in via Verdi: «Vogliamo vedere De Luca»

Sono quasi tremila gli operatori sociosanitari in attesa di conoscere il proprio destino. Di sapere come e quando potrebbero entrare in servizio. Un blocco lungo un anno tra incertezze e speranze. Tra manifestazioni e promesse, come quelle del presidente della Regione Vincenzo De Luca, che aveva assicurato loro un incontro per discutere della situazione.

«In un momento del genere - affermano gli operatori Salvatore Nucci e Serena Casaburi - il nostro supporto sarebbe fondamentale. La Campania ha necessità del nostro lavoro e della nostra professionalità. Noi siamo l’anello di congiunzione tra medici e pazienti di cui ci prendiamo cura in maniera completa. Chiediamo da un anno lo scorrimento delle graduatorie perché ormai, anche dopo la fine del commissariamento della Regione, siamo pronti ad assumere. Il punto è sapere come e quando».



Proprio per questo motivo gli operatori chiedono al presidente De Luca quell’incontro promesso nei mesi scorsi. «Siamo ancora in attesa di una data utile - concludono Nucci e Casaburi - Vogliamo sapere dal nostro governatore quando ha intenzione di riceverci per ascoltare le nostre richieste. Se la Campania deve ripartire, deve farlo ora e dagli operatori socio sanitari».