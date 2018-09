CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 30 Settembre 2018, 11:44

«Contento per l'assoluzione. Bisogna sempre avere fiducia nella magistratura». Maurizio Martina, segretario nazionale del Pd, è secco e coinciso. Molto. Ma è così che commenta l'assoluzione del governatore Vincenzo De Luca per la vicenda del Crescent in cui rischiava la sospensione per la legge Severino. Non un rigo o un aggettivo in più. Quasi naturale però se in queste ultime settimane, proprio alla vigilia delle sentenza, l'ex sindaco di Salerno non ha fatto che attaccare il suo partito. Da Martina («Viene a Napoli ma va a giocare a calcetto....», alla festa dell'Unità di Ravenna) a tutto il partito: «Nel Pd ci sono solo imbecilli, nullità che rappresentano solo la propria ombra», alla kermesse democrat di Benevento la scorsa settimana. E in queste ore, nonostante l'assoluzione e l'aver evitato una azzoppatura pesantissima come una sospensione o comunque una condanna che avrebbe pregiudicato o messo in pericolo la sua ricandidatura, le reazioni sembrano a tratti fredde. O, comunque, non troppo spontanee ma fatte, in alcuni casi, più per forma che per altro. Frutto di un rapporto tra De Luca e il partito che da sempre è conflittuale.LA CORSAMa il governatore non è tipo che sta lì a pensarci troppo. Figuriamoci. Perché, tirato il sospiro di sollievo per la sentenza, ora può andare avanti come un panzer. Senza alcun ostacolo dentro il partito che, giocoforza, ha in lui l'unica pedina di spessore su cui poter giocarsi la carta delle prossime regionali. Difficile che si cambi o si tentino risiko alternativi come primarie o quant'altro. L'hanno capito subito anche i democrat ostili a De Luca. O comunque freddi come gli orlandiani. Anche se nessuno ci mette la faccia dopo l'assoluzione. O quasi. «Non ho mai amato la lotta politica per via giudiziaria. L'assoluzione di De Luca e di quanti erano coinvolti non può quindi che farmi piacere. Il personaggio non mi piace ma è sul terreno politico che bisogna mantenere il confronto e la dialettica. Poi chi ha più filo, tesserà», dice infatti senza peli sulla lingua l'ex capogruppo pd in Regione Peppe Russo. Nelle chat dei dirigenti campani, già venerdì notte subito dopo il verdetto di assoluzione del tribunale di Salerno, si sprecavano i messaggini di giubilo. «Ma - osserva un democrat di lungo corso - è anche naturale: in quelle chat c'è anche il figlio Piero che è membro della segreteria regionale...». Ma tanto non sono argomenti di cui si cura il governatore che di certi formalismi, specie se vengono dal partito, se ne è sempre infischiato. Per lui è importante rimettersi al lavoro, se pure si fosse mai fermato, per le Regionali del 2020. Corsa ormai ipotecata sulla sua testa dopo l'assoluzione piena dell'altra sera. E al diavolo i nemici interni, i veleni del partito e gli agitatori di acque di professione.