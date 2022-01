L'avvocato del ricorso contro De Luca: «La Dad va adottata solo con criticità reali»

«Non aveva senso chiudere le scuole e tenere aperti i centri commerciali e le palestre: sono d'accordo con il presidente del Consiglio dei ministri, la didattica a distanza può determinare diseguaglianze e va adottata solo in presenza di criticità reali».

Lo sostiene Giacomo Profeta, l'avvocato che ieri, insieme con il collega Luca Rubinacci, si è visto accogliere dal tribunale amministrativo regionale della Campania, il ricorso contro l'ordinanza della Regione con la quale erano state procrastinate le lezioni in presenza negli istituti dell'infanzia, elementari e delle medie presenti su tutto il territorio regionale. «Parlo da padre, prima che da avvocato, - aggiunge Profeta - mi faceva veramente male vedere i miei ragazzi costretti davanti al monitor per la Dad e poi, una volta finite le lezioni, davanti alla console dei giochi».

«La presidenza del Consiglio dei ministri - aggiunge - si è preoccupata di disporre stringenti norme anti contagio in accordo con il comitato tecnico scientifico e, comunque, come hanno dimostrato le festività natalizie, i ragazzi possono contrarre il virus anche e soprattutto fuori dalle scuole». Infine, un piccolo aneddoto: «Appena la notizia dell'accoglimento si è diffusa sui media - ammette l'avvocato Profeta - mi sono dovuto sorbire la reprimenda dei miei figli: non potevi farti i fatti tuoi?».