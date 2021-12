Ordine commercialisti di Napoli, Corciuolo: «Accolta nostra richiesta per il voto online»

«La nostra richiesta, sul voto da remoto, è stata saggiamente e responsabilmente accolta dal consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli». Con soddisfazione la lista Cambiamo insieme, rappresentata dal candidato presidente Maurizio Corciulo, annuncia a tutti gli iscritti la decisione invocata dalla stessa lista per mesi, e finalmente accolta dall’Odcec. «Abbiamo garantito con il voto on-line, a tutti gli iscritti, il diritto ad esprimere le preferenze. In questi mesi, come lista Cambiamo insieme, abbiamo raccolto tante perplessità dei nostri colleghi che avevano dubbi sul recarsi fisicamente alle urne.

Per questo motivo abbiamo insistito fino a raggiungere questo risultato che anche il consiglio nazionale aveva auspicato con l’apposita piattaforma messa a disposizione». Il voto sarà espresso il 20 ed il 21 gennaio tramite la piattaforma SkyVote messa a disposizione dal consiglio nazionale .