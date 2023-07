«Abbasseremo il carico fiscale e agiremo per prevenire l'evasione». Sono le promesse, ad imprese e famiglie, di Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla legge delega sul fisco. «Così aiuteremo aziende e cittadini a superare questo momento difficile», scandisce il rappresentante del Governo Meloni nella sala dell'hotel Excelsior. L'occasione è stata il forum dal titolo “La riforma fiscale, un'opportunità storica per il rilancio del Paese”, promosso dai commercialisti di Napoli. Un incontro di rilievo nazionale che ha visto i commercialisti salutare con favore la norma voluta dal Governo. Approvati in una settimana gli emendamenti in commissione, il provvedimento dovrà ora andare all'esame della Camera. «Sono molto fiducioso perché ho notato un forte spirito di collaborazione anche con l'opposizione. Ci sono tutti i presupposti perché il testo sia approvato entro il 15 luglio alla Camera e poi al Senato prima della pausa estiva», dice il viceministro che lancia le parole d'ordine di «semplificazione» e «lotta all'evasione». Leo approfitta della giornata anche per esprimere «preoccupazione per l'annuncio della Bce per l'aumento dei tassi perché l'inflazione sta generando problemi seri e con l'aumento dei muti rischiamo di mettere ancora più in difficoltà il nostro tessuto economico e sociale».

Tornando alla delega fiscale, la norma soddisfa i commercialisti, a partire dal numero uno nazionale Elbano de Nuccio: «In passato, quando si è parlato di semplificazione, sono sempre stato diffidente. Ma oggi registro un cambio di passo anche sull'evasione fiscale». Un tema, quest'ultimo, sul quale il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili entra nel merito guardando con favore al «passaggio da un'attività di controllo verticale ex post ad una orizzontale basata sul confronto tra fisco e contribuente». Ma nella sala, affollata da un centinaio di commercialisti e addetti ai lavori, il tema più sentito è la semplificazione. Lo coglie bene Eraldo Turi, presidente dei commercialisti napoletani: «Non ne possiamo più di dichiarazioni di redditi con oltre 350 pagine di istruzioni. È la semplificazione il vero vulnus del nostro sistema». Infine Turi ha elencato gli altri due obiettivi della delega fiscale: «il primo è quello di abbassare imposte per famiglie e imprese. Il secondo è quello di combattere l'elusione che causa in Italia un tax gap di cento miliardi l'anno». Nel corso dell'appuntamento, al quale hanno partecipato tra gli altri anche il comandante regionale della Guardia di Finanza Giancarlo Trotta e il direttore dell'agenzia delle Entrate della Campania Claudia Cimino, è intervenuto anche il presidente della Fondazione Odcec Napoli Vincenzo Moretta che ha espresso l'auspicio che «la legge delega, così come articolata, venga approvata dal Parlamento nel più breve tempo possibile dando il via a quel miglioramento della compliance tra cittadini e fisco del quale gioverà tutta l'economia del Paese».