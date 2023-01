La partita è tra il voto indipendente (o sedicente tale) e il voto organizzato, quello della lista che ci tiene a mantenere la propria riconoscibilità e il proprio seguito istituzionale. Tribunale, grandi manovre in vista delle urne: in ballo il rinnovo del consiglio dell'ordine forense, un appuntamento che si rinnova ogni quattro anni. Si vota nell'ultima settimana di gennaio e nella prima di febbraio (dal 30 gennaio al 4 febbraio), in ballo 25 posti da consigliere dell'ordine degli avvocati. Ieri mattina, sono state ufficializzate le prime liste, le prime candidature singole, individuali, in un crescendo di toni polemici nei confronti della vecchia gestione e all'insegna del nuovo che avanza.

APPROFONDIMENTI Avvocati Napoli, senza la prova scritta la quota di ammessi arriva al 60% Avvocati Napoli nord, nomine in stallo «Il writer degli insulti sui muri della camera penale è l'avvocato Lucio Varriale»

Partiamo dalle prime liste che hanno ufficializzato la propria discesa in campo, in un discorso che - bene chiarirlo - è destinato ad essere aggiornato in relazione alle candidature che potranno essere ufficializzate entro lunedì prossimo. In campo spiccano i nomi che compongono la lista per l'avvocatura: ci sono - in ordine alfabetico - Pasquale Altamura, Luigi Aprea, Attilio Belloni, Loredana Capocelli, Felice Ciruzzi, Antonio Di Marco, Roberta Foglia Manzillo, Manuela Palombi, Pietro Ruggiero, Gianni Scarpato, Hillary Sedu, Alfredo Sorge. Ma non è tutto. Tra tentativi di riconferma e new entry, la partita sembra essere particolarmente sentita. In campo anche la lista formata da Nathalie Mensitieri, Dina Cavalli, Carmine Foreste, Immacolata (Titti) Troianiello, Antonio Valentino, Luca Zanchini, Dario Bellecca, Alessandro Numis, Giuseppe Landolfo, Roberta Nobile, Stefania Armiero, Roberto Arcella, Salvatore Ciccarelli, Fabio Foglia Manzillo, Federica Mariottino, Antonella Santoro. Ma andiamo a spulciare i nomi di altri raggruppamenti o liste decise a strappare consenso: c'è la lista Avvocati insieme (trasparenza e impegno, che si è data appuntamento per sabato alle ore 11, al teatro San Carluccio, in via San Pasquale. Chiaro il titolo dell'iniziativa: «Idee, confronto e partecipazione», a dimostrazione della volontà di rendere corale l'iniziativa assunta da alcuni candidati: tra questi spiccano i nomi di Sara Perrotta, penalista da sempre impegnata in processi di pubblica amministrazione ma anche a tutela delle fasce deboli; accanto a lei, si fanno i nomi dei consiglieri uscenti Sabrina Sifo, Ilaria Imparato, Eugenio Pappa Monteforte, che - conviene ricordarlo - hanno firmato la denuncia legata all'ammanco di circa un milione di euro dalle casse dell'ordine degli avvocati.

Ma non è finita. Ci sono altri avvocati pronti ad entrare nell'agone di fine mese. È il caso di Gabriele Esposito, consigliere uscente, che vanta un passato e un presente da indipendente, tanto da lanciare una sorta di lista chiamata Avvocati indipendenti. Attuale vicepresidente del consiglio dell'Ordine, Gabriele Esposito scrive: «Mi presenterò con lo stesso spirito di libertà, autonomia e indipendenza che hanno contraddistinto le mie attività. Siamo una piccola aggregazione di avvocati indipendenti, non una moltitudine di individui soggetti a un lider maximo, aperti al pluralismo delle idee e delle proposte, mai alle imposizioni». Punta invece a correre da solo l'avvocato Gennaro De Falco, penalista di lungo corso, che ha diramato un video di presentazione della sua scelta politica. Spiega De Falco: «Da anni esercito la professione nelle aule di giustizia, non sono legato a correnti, sono pronto a mettere la mia esperienza al servizio della categoria, che soffre - a mio avviso - un vuoto di rappresentatività». Ma c'è attesa anche per le prossime candidature, in uno scenario che rischia di frammentare il voto, in vista della nomina del futuro presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati.