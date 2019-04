Venerdì 26 Aprile 2019, 16:35

Dopo sit-in e polemiche incrociate sulla sanità in Campania, la Giunta regionale ha ridefinito i compiti dell'ospedale Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Sant'Agata dei Goti.Stamattina, infatti, su iniziativa del presidente Vincenzo De Luca, si è tenuto un tavolo tecnico con il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Pio Renato Pizzuti, alla presenza del sindaco di Sant’Agata Carmine Valentino, del consigliere regionale Erasmo Mortaruolo, del vicepresidente del Consiglio Comunale di San’Agata Angela Ascierto.Tenendo conto delle richieste della comunità di Sant'Agata si è deciso di riprogrammare l'ospedale come presidio ospedaliero dell'Asl di Benevento con la riconfigurazione del pronto soccorso, l'attivazione Polo Oncologico, la programmazione di un Punto nascita.Il presidio ospedaliero di Sant’Agata dei Goti viene riprogrammato come Pronto Soccorso di base dotato delle seguenti discipline:-​Medicina generale-​Chirurgia generale-​Ortopedia-​Lungodegenza-​Riabilitazione-​Oncologia per le chemioterapie ed i follow up dei pazienti trattati chirurgicamente presso i nodi della Rete Oncologica. La programmazione di un nuovo acceleratore lineare completerà il percorso terapeutico dei pazienti oncologici con la radioterapia. Un ambulatorio di Terapia del dolore soddisferà il bisogno assistenziale complementare del territorio.- Rianimazione-​ Cardiologia a supporto delle discipline mediche e chirurgiche del presidio