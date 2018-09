Nuovo reparto di oncologia a Giugliano: «Recuperiamo i ritardi anche sullo screening»

Giovedì 27 Settembre 2018, 15:18

GIUGLIANO - Taglio del nastro con le forbici chirurgiche alla nuova Oncologia del San Giuliano. Vincenzo De Luca lo nota subito e il direttore generale D’Amore scherza: «Abbiamo trovato solo queste». Chi si aspettava la protesta dei comitati contro il progetto di un nuovo impianto dei rifiuti è stato deluso.Davanti alla struttura di via Basile, presidiata dalla polizia, c’era solo la piccola folla di medici, politici e addetti ai lavori per l’inaugurazione di un reparto strategico per la terra dei fuochi. Antonio D’Amore, manager dell’Asl Napoli 2 illustra i progressi. «Siamo passati da un luogo di sofferenza a un luogo di cura», dice snocciolando i dati relativi all’incremento di pazienti curati aumentato del 50 per cento negli ultimi due anni.Il presidente De Luca insiste sulla necessità di recuperare i ritardi sullo screening oncologico e annuncia che Giugliano avrà anche un nuovo ospedale, per il quale sono stati stanziati 70 milioni di euro. L’area comunale lungo la Circumvallazione esterna sarebbe stata individuata anni fa, ma i fondi non erano mai arrivati.Dei nuovi spazi, quasi 500 metri quadrati per il Day hospital oncologico, è soddisfatto anche il primario Pasquale Incoronato che illustra le potenzialità dei locali al pian terreno. «Ora possiamo lasciarci alle spalle le condizioni pietose di un reparto - dice il sindaco Antonio Poziello - in cui i malati di tumore erano costretti alla mancanza di privacy e i sanitari in grosse difficoltà per portare le barelle al terzo piano».