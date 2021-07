Osservatorio Lgbtqi istituito dal Comune di Napoli

Approvata la delibera per creare l'Osservatorio Lgbtqi a Napoli per le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali. «Un atto prezioso e importante - dichiara l’assessore comunale Francesca Menna - per costruire una rete che metta insieme istituzioni e associazioni». Un obiettivo è «raccogliere le istanze, elaborare progetti e soluzioni alle tante problematiche che purtroppo incontra questa comunità legate non solo al pregiudizio, spesso alla violenza ma anche all’assenza di conoscenza della loro realtà che comporta discriminazione che si esprime nel fenomeno forse più radicale quello dell’emarginazione dal mondo del lavoro». Un intervento annunciato sul palco del Pride.

«Credo che sia un atto politico necessario a sancire tutto l’impegno profuso dal sindaco e dall’amministrazione tutta al rispetto e alla tutela dei diritti della persona». Non solo. «Questa delibera - conclude la Menna - è prodromica all’istituzione del tavolo Interistituzionale, che è sarà l’organo operativo per fare sì che queste istanze possano realizzarsi in azioni concrete».