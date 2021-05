Israele, comitati in piazza a Napoli per la liberazione della Palestina

«Basta violenze in Terra Santa. La Palestina deve essere riconosciuta come Stato e i palestinesi sono un popolo che non può essere dimenticato e cancellato. Per la pace e la sicurezza sono necessari due popoli e due stati. Fiero di essere cittadino onorario palestinese». Lo scrive sui social il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

E proprio a Napoli domani manifesteranno decine di comitati a sostegno del popolo palestinese: «La costruzione di una pace giusta in Medio Oriente - recita la nota diffusa dagli attivisti - passa per l'applicazione del diritto internazionale a partire dalle risoluzioni Onu violate da decenni da Israele, per il riconoscimento che c'è un oppressore e un oppresso, che le operazioni di pulizia etnica contro i palestinesi a Gerusalemme Est non sono dispute per le case (da cui i palestinesi vengono cacciati) ma operazioni di uno Stato colonialista tanto quanto le centinaia di colonie armate create anche negli ultimi anni in quelli che sarebbero i territori autogovernati dai palestinesi, che Gaza sotto embargo è diventata la più grande prigione a cielo aperto del mondo!»