Paolo Borsellino, il post di de Magistris: «La sua famiglia lotta ancora per la verità»

«In via D'Amelio, il 19 luglio del 1992, fu commessa una strage mafiosa con raffinate e profonde deviazioni criminali di Stato, nella quale persero la vita, con una terribile autobomba, il procuratore Paolo Borsellino e i poliziotti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Caludio Traina. In questi anni la famiglia Borsellino in particolare ha lottato perché verità e giustizia fossero perseguite fino in fondo. Tanti risultati si sono anche raggiunti grazie a magistrati coraggiosi». Lo scrive sui social il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

«Un abbraccio particolare oggi al mio amico Salvatore Borsellino, il cui impegno civile e sociale è da esempio per tutte le generazioni, soprattutto le più giovani, ed al movimento delle agende rosse di cui mi onoro di farne parte. Fuori la mafia dallo Stato e resistenza sempre!», ha sottolineato.