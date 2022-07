Paolo Siani: «Io pronto a ricandidarmi ma dal Pd nessuna chiamata»

«Sono pronto se il Pd me lo chiedesse di fare la mia parte come quattro anni fa nella quota proporzionale e in quella uninominale di collegio», spiega Paolo Siani, pediatra e parlamentare uscente, fortemente voluto in lista nel 2018 dall'allora segretario Matteo Renzi. Un lungo corteggiamento iniziato già tre anni prima per il fratello del giornalista Giancarlo assassinato nell'85, quando i democrat lo volevano sindaco di Napoli. Poi l'impegno in Parlamento, come voleva, ad occuparsi di ragazzi come membro delle commissioni Adolescenza e infanzia e Affari sociali. «Continuerei il mio impegno perché molte cose sono rimaste in sospeso».

Cosa c'è da portare a termine?

«Molto, ma soprattutto la legge sulle mamme detenute e i loro figli su cui è stato fatto un lavoro enorme. Alla Camera il testo è stato approvato praticamente all'unanimità il 30 maggio e mancava solo l'ok al Senato. Un lavoro durato quasi due anni che si è fermato ad un passo dal via libera definitivo. Un vero peccato anche per altre cose che stavamo facendo sempre per i ragazzi».

Un lavoro che si perderebbe?

«Credo di sì. In quattro anni ho presentato dieci proposte di legge e stava andando avanti, era in commissione, una norma sulle immunodeficienze e una sulla creazione degli Irccs che nel Mezzogiorno sono ancora troppo pochi. Senza contare tutte le iniziative messe in campo per l'infanzia in questi anni. A cominciare dagli asili nido: rischiamo di costruirne di nuovi ma senza che ci siano insegnanti. Sono tutte cose rimaste in sospeso e se il Pd ritiene che parlare di infanzia e ragazzi sia uno degli obiettivi del partito, io ben volentieri sono disposto ad andare avanti».

Lei è uno stimato medico prestato alla politica: che bilancio fa del suo lavoro in Parlamento?

«Ho l'88,8 per cento di presenze in Aula, sono relatore di tre leggi ed ho presentato 10 proposte di legge: mi sono impegnato grazie all'opportunità che mi ha dato il Pd. E ora sto lavorando affinché nel programma del partito ci sia un capitolo sull'infanzia e sull'adolescenza per continuare quest'impegno che merita un prosieguo e un impegno concreto.

Emotivamente che è esperienza è stata per lei?

«Positiva perché se hai voglia, idee e persone che ti aiutano puoi incidere sulla vita delle persone. Penso ai fondi ottenuti per gli psicologi ai ragazzi per i traumi del Covid o gli stanziamenti alle Regioni per realizzare residenze per accogliere bambini con mamme detenute. E' un'esperienza appagante perché puoi dare visibilità a temi e problemi che purtroppo vanno spesso in secondo piano».

Lei ha detto più volte che sarebbe stata un'unica esperienza per portare in Parlamento il suo lavoro.

«Dissi che andavo per vedere se potevo fare qualcosa sui temi che conosco ed ho capito che si può fare. Peccato ci sia stata questa interruzione quando si stavano raccogliendo i frutti di 4 anni. E non continuare questo lavoro mi sembrerebbe una resa rispetto a ciò in cui credo. E io non mi voglio arrendere. Per questo rimango a disposizione per continuare a lavorare in favore dei ragazzi. In particolare c'è da creare l'Agenzia dell'Infanzia, altro lavoro rimasto a metà».

Qualcuno del partito l'ha chiamato in queste ore?

«No, ma credo anche che sia presto: domani (oggi, ndr) vedremo anche cosa dirà il segretario nazionale in direzione. Io comunque se il partito vuole portare avanti queste tematiche, e credo sia opportuno farlo, sono pronto. L'importante che non si perda quel lavoro: che lo porti avanti io o un altro».

Non è che potrebbe pesare il fatto che a volerla fu l'ex segretario Matteo Renzi?

«Io sono rimasto nel Pd e non l'ho seguito per lealtà nel partito che mi ha voluto e permesso di lavorare per le problematiche che conosco. Poi il segretario nazionale farà la sue scelte: lui sa cosa ho fatto e sa cosa voglio continuare a fare».

Se non la candidasse il Pd e si facesse avanti un altro partito?

«Assolutamente no: sono contrario ai cambi di casacca. Io continuerei non per interesse personale e rimango riconoscente al Pd che mi ha accolto e mi ha permesso di fare le cose in cui credo».