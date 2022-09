Papa Francesco, intervista a Gaetano Manfredi: «Dal Santo Padre un monito, serve la politica dei fatti»

Sindaco Gaetano Manfredi: che effetto le fanno le parole del Santo Padre che, nell'intervista rilasciata ieri in esclusiva al Mattino, ha citato Napoli come esempio di resilienza?

«È una conferma della centralità di Napoli rispetto a quello che è il presente e il futuro del Paese e del Mediterraneo. La profondità del pensiero del Papa nei confronti della città è un indice dell'attenzione per Napoli: le sue parole ci caricano di una grande responsabilità».

Vale a dire?

«Condivido l'analisi del Santo Padre, Napoli è la rappresentazione della contemporaneità sul tema dei divari, delle opportunità che devono avere i giovani, sulle problematiche ambientali: la nostra città è il luogo della sfida alle risposte della società contemporanea».

Il Papa ha lanciato un monito ai politici affinché la politica lavori per il bene delle comunità e non all'incontrario: che ne pensa?

«È un monito che accolgo positivamente, la politica per molto tempo è stata autoreferenziale, incapace di ascoltare le persone e di dare risposte ai loro bisogni. L'appello del Papa va raccolto, abbiamo bisogno della politica del fare e che sia capace di ascoltare. Per recuperare quel distacco dei cittadini dalle istituzioni, la cui misura la si trova nell'astensionismo quando bisogna andare al voto. Le persone non si sentono più rappresentate. Credo che questo sia il messaggio del Papa: serve una politica che faccia di più e parli di meno».

Il Papa sostiene che Napoli è il paradigma della questione meridionale. La peculiarità è che alla fine i napoletani non si abbattono, anzi...

«Mi ritrovo nelle parole di Bergoglio, Napoli ha attraversato tante crisi, ma ha sempre avuto le forze per risorgere. Credo che noi dobbiamo coltivare questa Napoli che reagisce ai problemi e non si lamenta semplicemente. Per me, da sindaco, è uno sprone coltivare questa parte di Napoli, cioè quella che ha la capacità di guardare oltre».

Il problema dei giovani, delle babygang, sta molto a cuore al Santo Padre: che risposte può dare il Comune al riguardo?

«Una delle grandi sfide della città, che ho condiviso con il vescovo, don Mimmo Battaglia, è la povertà educativa. Dobbiamo avere una educazione inclusiva, non perdere per strada tanti ragazzi. L'impegno è quello di lavorare sul tempo pieno a scuola e sullo sport, insieme con il terzo settore, per dare una autentica impronta formativa. Questo significa fornire ai giovani anche una professionalità e un lavoro, altro tema fondamentale. Ci sono tanti posti di lavoro vuoti che nessuno occupa perché non ci sono persone capaci a occuparli. Un altro tema è il rapporto tra educazione e famiglie, con la politica che deve mettere mano alle tante marginalità che ci sono. Nel senso che la politica deve aiutare le famiglie, che così possono svolgere al meglio la loro funzione educativa».

La criminalità - lo sostiene anche Bergoglio - è uno dei grandi mali del Sud, di cui Napoli è una metafora.

«La criminalità si combatte ogni giorno: da un lato è importante che ci sia un'amministrazione che non abbia collusioni con quel mondo, dall'altro si devono creare le condizioni di sviluppo economico e sociale perché la criminalità non trovi spazio laddove lo Stato è assente».

Come e dove si deve indirizzare la creatività dei napoletani che tanto ha lodato il Santo Padre?

«La creatività napoletana è un'altra faccia della sua resilienza: da un lato si trasforma in economia, perché abbiamo grandi talenti e dobbiamo far sì che questi creino sviluppo e lavoro, e dall'altro deve servire a creare coesione sociale. La società e Napoli devono crescere anche da questo punto di vista, sapendo coniugare le tante differenze che ci sono, che però vanno coltivate e organizzate perché si trasformino in bene comune».

Ma davvero Napoli - come auspica Papa Francesco - può diventare punto di riferimento del Mediterraneo?

«Napoli è la città di riferimento del Mediterraneo, oggi ci sono i grandi conflitti, ma è la culla della civiltà occidentale. Napoli ha nel suo futuro un ruolo di cerniera tra l'Europa e il Mediterraneo perché città accogliente e capace di dialogare con tutti».

Il Pontefice ha indicato una strada per la città, dimostrando di conoscere bene lo spirito e l'essenza di Napoli: cosa si sente di promettere al riguardo?

«Farò tesoro delle sue parole per mettere al centro dell'azione amministrativa le riflessioni che arrivano dal Santo Padre. Per contribuire a fare in modo che Napoli sia un laboratorio di un nuovo equilibro sociale per i tanti divari che ci sono nei sud del mondo. Perché non è solo il problema nord-sud, c'è la grande emergenza delle periferie che si trovano in tutto il mondo. Bisogna lavorare per le persone e mettere al centro l'essere umano».