Passa la madre di tutte le delibere - la razionalizzazione delle aziende partecipate propedeutica alla riorganizzazione delle stesse aziende perno del "Patto per Napoli" - e quello che è venuto fuori è la cura dimagrante che il Comune sta mettendo in atto. Iniziata prima della gestione del sindaco Gaetano Manfredi ma che continua con determinazione perché c'è poco da fare: o le aziende avranno conti in ordine, renderanno servizi all'altezza della città e delle tasse che pagano i napoletani, oppure il rischio è quello di ricorrere al mercato libero per tenere in equilibrio i conti così come impone il "Patto". Nel 2020 le aziende partecipate erano 13 oggi sono 6 con 2 - Mostra d'oltremare e Caan - che hanno la necessità di urgenti e stringenti misure per salvarle. In particolare per il mercato di Volla c'è una data entro la quale si capirà se sarà possibile salvarlo o meno, atteso che anche la procedura concordataria è in bilico per le istanze presentate dai creditori: entro il 18 gennaio il Caan deve versare 12 milioni agli stessi creditori altrimenti sarà difficile da recuperare. In buona sostanza sono state salvate Anm, NapoliServizi, Banca Etica e Napoli holding. Mentre in liquidazione o fallite ci sono Terme di Agnano, Acn, Elpis, Napoli Sociale, Società centro storico, Bagnolifutura e poi c'è il dubbio sulle quote di partecipazione in CitySightseeing. Un paio di queste aziende sono orpelli del passato tuttavia, se non si mollano definitivamente, sarà più complessa la riorganizzazione delle partecipate che deve avvenire tassativamente entro l'anno. Pena la perdita dei fondi del "Patto".

Uno scenario nel quale si profila la SuperHolding e dove già è stata creata la nuova società "Napoli patrimonio" che incasserà entro la primavera da NapoliServizi appunto il ramo d'azienda della gestione del patrimonio. «Ora dobbiamo ripartire dalla riorganizzazione delle aziende - chiarisce l'assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta - come previsto dal "Patto per Napoli" e c'è il nostro impegno a salvare le Terme di Agnano». Il tema è caldo tanto che soprattutto dalla maggioranza chiedono un cambio di passo delle partecipate che deve passare «necessariamente per il cambio del management». Come sostengono i consiglieri Salvatore Guangi (Forza Italia), Toti Lange (Misto), Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco), Aniello Esposito (Partito democratico) e Claudio Cecere (M5S). Mentre Walter Savarese d'Atri presidente della Commissione bilancio lancia un'idea: «Manteniamo le quote in CitySightseeing: con la folla di turisti che arriva a Napoli per il Comune potrebbe essere una fonte di entrate altrimenti rischiamo un'altra Gesac».

La Mostra d'oltremare è l'osservata speciale. Va rivisto il piano industriale, la Società deve cambiare pelle e mission vale a dire adeguarsi ai tempi. Deve diventare un contenitore dove vanno bene le fiere, ma dove devono trovare spazio altri asset come quello del tempo libero attesi gli spazi che ci sono e i padiglioni storici dove è possibile ospitare rassegne - per esempio - teatrali o di cinema. E magari mostre di arte. La Mostra ha conti risicati e si salva - come si legge nella relazione - paradossalmente grazie al Covid che ne ha frenato appunto la sua storica vocazione. Il 2024 sarà invece l'anno della NapoliServizi come anticipato da Baretta a Il Mattino: «A questa azienda conferiremo 5 asset fondamentali: tutte le scuole, i cimiteri, le aree mercatali, tutti gli impianti sportivi e le sedi comunali. Cinque filoni dove la NapoliServizi avrà la gestione completa, dalla pulizia alla manutenzione ordinaria e straordinaria, la custodia e la guardiania».

Dopo 8 ore è mancato il numero legale del resto la maggioranza che sostiene Manfredi fin dai primi minuti è stata sempre in bilico e sorretta dalle opposizioni. Slitta quindi a oggi - il Consiglio si riunisce di nuovo - l'approvazione dell'aumento dell'Irpef. «Ci vuole un cambio di passo - racconta Bassolino anche lui tra gli assenti - che in questi due anni non c'è stato. Senza nascondersi le cose e senza fingere che le cose vadano bene quando invece sono tante le problematiche a cui guardare con uno spirito critico». Manfredi a latere del Consiglio comunale commenta così la sentenza del Tar che ha dato ragione al Comune e torto alla Gesac sull'introduzione della tassa di imbarco: «La sentenza conferma la posizione del Comune che ha eseguito le indicazioni legislative contenute nel Patto per Napoli. È un risultato positivo perché consente di andare avanti nel percorso di risanamento dei conti pubblici della nostra città. Ora dialogo con la Gesac».