Del “Patto per Napoli” a 27 mesi dalla sua entrata in vigore, la riorganizzazione delle partecipate è l’unico - fondamentale pezzo - a non essere stato varato. Ma in autunno, presumibilmente a ottobre quando il sindaco Gaetano Manfredi farà il suo primo bilancio di mandato, la spinosa vicenda delle aziende comunali verrà risolta. Il sindaco ha deciso la strategia: tutte le partecipate cambieranno pelle e avranno un Cda – Consiglio di amministrazione - a 3 o come sembra più probabile a 5 membri - con un presidente e i consiglieri delegati e un direttore generale esterno, scelto dall’ex rettore, al quale toccherà fare il piano industriale da sottoporre poi al Cda.

Il Comune per reclutare i manager si è affidato a una società internazionale che opera in tutto il mondo, la Randstad. I curriculum di chi ambisce al ruolo di direttore generale vanno inviati a questa società alla quale il Comune ha chiesto di tirare fuori i migliori 5 profili che poi verranno trasferiti al Municipio, che da questa rosa pescherà per rinnovare il parco dei manager. Finisce l’epoca degli amministratori unici, per Palazzo San Giacomo è l’ora delle competenze e dei manager, di gente che deve essere pagata perché la gestione non può essere affidata chi non viene pagato. Una mossa che smarca il Comune dalla pressione anche del Governo che ha concesso già più proroghe sulla riorganizzazione delle partecipate: o si parte con il riassetto delle aziende o il “Patto per Napoli” che porta nelle casse del Comune 1,26 miliardi di cui circa 600 milioni entro l’anno prossimo, rischia di bloccarsi.

Nel 2020 le aziende partecipate erano 13 oggi sono 8 e dal primo gennaio saranno 9. Ovvero Anm, Asìa, Mostra d’oltremare, Napoli Servizi, Abc Acqua pubblica, Caan, Napoli Holding, Terme di Agnano, la nona verrà varata in autunno ma sarà operativa dal primo gennaio del 2025, si tratta della Napoli Patrimonio che gestirà l’intero patrimonio immobiliare del Comune. Di queste 9 due sono in bilico. Il Caan gravato da decine di milioni di debiti. È il primo Mercato all’ingrosso del sud Italia e nonostante la situazione debitoria con le banche, produce utili e dà lavoro ad oltre 2500 famiglie considerando anche l’indotto.

Il Comune sta mettendo in campo una operazione di salvataggio. Il Caan ha un Cda composto dal presidente Carmine Giordano e due consiglieri, anche qui in autunno si deciderà se confermare o meno l’attuale management. Ma tutti davvero tutti sono a rischio. La seconda grande malata è Terme di Agnano che è in liquidazione. I dipendenti sono stati tutti sistemati in altre aziende comunali, il tentativo che sta facendo Palazzo San Giacomo per rianimare le Terme - il cui potenziale è enorme - è di conferirle al Fondo Napoli in Invimit, nella sostanza è sul mercato.

Il core business del Comune passa però per le altre aziende che forniscono servizi primari, che hanno i bilanci più o meno in regola, ma tutte devono migliorare le loro perfomance. Anm - Azienda napoletana mobilità - per esempio, dopo tre anni in concordato preventivo con il quale ha evitato il fallimento ha chiuso con un attivo di oltre 8 milioni. L’amministratore unico è Nicola Pascale scaduto il 31 dicembre dell’anno scorso ed è in prorogatio. Il direttore generale è Francesco Favo che proviene da Fs, fortemente voluto dal sindaco per riorganizzare il trasporto su ferro.

È in sella da marzo dell’anno scorso. Anm - che costa 116 milioni l’anno - come le altre partecipate in autunno avrà un Cda e se per Favo non dovrebbero esserci problemi sulla sua conferma, per Pascale la permanenza non è per nulla scontata. Asìa - l’azienda che si occupa dei rifiuti e che col nuovo assetto avrà in carico anche il verde urbano - ha come amministratore unico Domenico Ruggiero. Stimato a Palazzo San Giacomo, proviene dalla Sapna società della Città metropolitana. Con l’avvento del Cda tutto verrà messo in discussione. Lo stesso percorso che ci sarà per le altre partecipate, dove c’è una osservata speciale che è la Mostra d’Oltremare che ha un presidente - Remo Minopoli - e la consigliera delegata Maria Caputo.

La Mostra per Manfredi deve avere non solo la missione originaria cioè quella di ospitare fiere, ma deve aprirsi a nuovi mercati come quello dell’intrattenimento e del tempo libero. Napoli Servizi è la madre di tutte le riforme. L’amministratore unico è Daniele D’Ambrosio. Cederà il ramo d’azienda del patrimonio alla costituenda Napoli Patrimonio per occuparsi di 5 asset fondamentali: tutte le scuole, i cimiteri, le aree mercatali, tutti gli impianti sportivi e le sedi comunali: avrà la gestione completa, dalla pulizia alla manutenzione ordinaria e straordinaria, la custodia e la guardiania. Abc Acqua pubblica cambia pelle, le dimissioni della presidente Alessandra Sardu, pochi giorni prima della scadenza naturale, apre le porte alla costituzione di un nuovo Cda - dove saranno tutti pagati - ma soprattutto la caccia al manager.

Napoli Holding è guidata da Amedeo Manzo pure lui in scadenza, molto stimato dal sindaco perché è stata sua l’idea del concordato che ha evitato il fallimento all’Azienda per la mobilità. Anm è tecnicamente una società della Napoli Holding. Insomma, la rivoluzione è partita Manfredi ha messo in piedi un meccanismo con il quale si garantisce la scelta dei manager. Poi però avrà la grossa grana della composizione dei Cda dove le mire e le aspettative della politica sono altissime perché anche la politica è a caccia di poltrone pregiate. E le trattative scatteranno un minuto dopo le elezioni europee.