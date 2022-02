Napoli, Rifondazione Comunista in piazza per il caro bollette: «È una rapina sistematica»

«Il Partito della Rifondazione Comunista organizza per sabato 12 febbraio a Napoli a largo Berlinguer alle ore 10:30 una giornata di mobilitazione nell’ambito della campagna contro gli aumenti delle bollette. Oltre Napoli la stessa iniziativa sarà replicata in decine di piazze in tutta Italia con striscioni, bandiere e volantini e una raccolta firme contro gli aumenti delle bollette e il carovita che colpiscono in modo durissimo i ceti popolari e i lavoratori italiani già stremati da salari e pensioni tra i più bassi d’Europa, spesso da fame, precarietà diffusissima e disoccupazione», così una nota di RIfondazione Comunista Napoli.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Aumenti e bollette, Blangiardo (Istat): «Pandemia come la... LA PROTESTA Luci spente stasera in 3mila comuni: da Roma a Milano, iniziativa... IL DECRETO Caro-bollette, più sconti e acquisti di energia con un prezzo...

«Vogliamo dire basta a una rapina sistematica su salari e pensioni - proegue - che oggi si avvale di un’inflazione al 4,8% per cento per scaricare sui lavoratori gli effetti nefasti delle liberalizzazione e della speculazione sui prezzi. Vogliono farci credere che gli aumenti delle bollette derivano dalla transizione ecologica, in realtà siamo di fronte al fallimento della liberalizzazione e della privatizzazione del settore energetico».



«Ci mobilitiamo per pretendere che il governo intervenga immediatamente contro il caro bollette, bloccando gli aumenti come in Francia e in Spagna; tagliando i profitti delle grandi aziende che distribuiscono e vendono il gas e l'energia elettrica; colpendo la speculazione finanziaria sui meccanismi di formazione dei prezzi di gas ed elettricità; eliminando oneri di sistema obsoleti, dare finalmente un taglio ad accise, addizionali regionali e iva, tasse pagate in prevalenza dai ceti popolari. Le firme raccolte verranno utilizzate per promuovere e sostenere ordini del giorno nei consigli comunali e consegnate ai prefetti per farle arrivare al governo», conclude la nota.