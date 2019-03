Lunedì 25 Marzo 2019, 12:09

Si terrà mercoledì 27 marzo alle ore 11,30 nella sala della giunta di Palazzo San Giacomo la conferenza stampa del sindaco Luigi de Magistris per illustrare la delibera a firma degli assessori Daniele, Panini e Clemente del «Patto civico antiracket».Nel corso della conferenza gli assessori ed il sindaco illustreranno anche le iniziative a sostegno del patto antiracket che si porranno in essere con i titolari di esercizi commerciali, di impresa, di strutture ricettive di accoglienza ed altre che sottoscriveranno per adesione il Patto.