Giovedì 19 Aprile 2018, 08:42 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2018 08:42

Regge il «patto istituzionale» tra il Pd e gli arancioni del sindaco Luigi de Magistris in Consiglio metropolitano. «Un patto non politico» dal quale si sfila - per ora - Forza Italia. Non è detta però l'ultima parola. Mai come in questi giorni tutto il mondo della politica a qualsiasi livello è in movimento in cerca della direzione giusta in ordine sparso. Ieri in discussione nell'aula storica di Santa Maria la Nova c'erano i debiti fuori bilancio, approvate tutte le delibere, e la surroga in casa del M5S del dimissionario consigliere Danilo Cascone con il consigliere Francesco Capasso.Si diceva del dato politico che è la notizia di giornata. Ad accendere la miccia è stato David Lebro, eletto nel 2016 in Consiglio comunale a Napoli nella maggioranza arancione, poi passato con il Pd ma che ha mantenuto fino qualche settimana fa la delega all'Urbanistica in Consiglio metropolitano. Il sindaco ha fatto un rimpasto di deleghe e ha attribuito a Lebro la delega ai Lavori e alle Infrastrutture, delega molto pesante. Ma Lebro non ci sta e ieri ha deciso di rimutare attaccando lo stesso de Magistris: «In Consiglio metropolitano abbiamo assistito all'ennesimo atto di bassezza politica. Il sindaco de Magistris non ha sentito il minimo bisogno di comunicare all'Aula il nuovo assetto istituzionale che ha deciso di dare all'ente.