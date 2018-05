Patto istituzionale Pd e Fi con Dema: votato il bilancio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 8 Maggio 2018, 08:27 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2018 08:27

Si rinnova e si allarga il patto istituzionale tra il sindaco Luigi de Magistris e i suoi arancioni con le forze politiche in Consiglio metropolitano. Già c'era il Pd nel «Patto» ieri nell'aula di Santa Maria la Nova è rientrata anche Forza Italia. Nella sostanza, il governo dell'ex Provincia è condiviso con democrat e azzurri e tutti e tre hanno dato via libera al bilancio previsionale 2018-2020, una manovra da mezzo miliardo di investimenti distribuiti su tutti e 92 comuni dell'area metropolitana. Ma il dato politico della pax istituzionale è la nuova e profonda spaccatura nel Pd. Con i consiglieri - tranne uno, David Lebro ex di de Magistris - che ha votato contro mentre in Forza Italia il voto è stato compatto. Democrat divisi dunque, ieri in città c'era il presidente del partito Matteo Orfini che così commenta le vicende della Città metropolitana e il protagonismo del Pd: «Sono sconcertato. E' noto il mio giudizio sul sindaco di Napoli che merita l'opposizione più dura possibile, per l'incapacità che ha dimostrato in questi anni. Un partito come il Pd che vuole ricostruire una sfida vincente in questa città non può che fare opposizione a de Magistris in ogni sede. Vale in Comune, a maggior ragione nella Città metropolitana». È sera quando Orfini si pronuncia, ma evidentemente i consiglieri metropolitani si aspettavano la presa di posizione dei vertici e così all'atto della votazione del bilancio previsionale il capogruppo Pd Iossa è stato esplicito: «Diciamo sì al bilancio perché questo è un patto per il lavoro e per lo sviluppo dei territori non si tratta di un accordo politico. La posizione nostra è questa e non cambierà per nessun motivo. Il sì al bilancio è la sintesi di un proficuo percorso iniziato 18 mesi fa. Si rafforza la nostra collaborazione istituzionale affinché ci sia sempre un più forte legame con i territori. Un accordo istituzionale nel quale siamo contenti che abbia aderito anche Fi».