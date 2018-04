Giovedì 5 Aprile 2018, 14:29 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2018 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro del Mezzogiorno Claudio De Vincenti è arrivato alle 13 a Palazzo San Giacomo, come previsto da programma. Si è intrattenuto con il sindaco de Magistris per circa trenta minuti nella stanza del primo cittadino.Dopo il lungo faccia a faccia, intorno alle 13,30 si sono recati in sala Giunta, dove ha avuto inizio il vertice per fare il punto sul “Patto per Napoli”. A minuti il sindaco e il ministro sono attesi in Prefettura per la cabina di regia su Bagnoli.