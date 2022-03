La missione di Draghi: firma del salva Napoli e tour al rione Sanità

Arriva la firma del Patto per Napoli. Dopo mesi di lavoro e trattative sull'asse Napoli-Roma il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà in città martedì per sottoscrivere l'accordo con il sindaco Gaetano Manfredi. L'appuntamento è segnato in agenda alle 11 nella sala dei Baroni del Maschio Angioino, alla presenza di tutti gli assessori, dell'intero Consiglio comunale e delle autorità cittadine.

