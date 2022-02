Patto di Napoli, Manfredi: «Nei prossimi giorni la firma con Draghi»

«Faremo le ultime limature insieme al presidente del Consiglio e nei prossimi giorni si arriverà alla firma del patto». Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sulla firma del «patto per Napoli» con il presidente del Consiglio Mario Draghi.

«È un momento veramente importante per la città che ha sofferto tanto negli ultimi anni, con grandissimi problemi che sono sotto gli occhi di tutti», ha aggiunto Manfredi. Commentando il voto all'unanimità del Consiglio comunale di Napoli sul «patto» arrivato ieri al termine della seduta consiliare, Manfredi ha parlato di «segnale di grande compattezza in questa fase fondamentale per evitare il dissesto e rilanciare economicamente la città, garantire capacità di investimento e di gestione del quotidiano».

Manfredi: «Pluralismo di liste molto positivo»

«C'è un pluralismo di liste e questo in democrazia è un fatto molto positivo». Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, commentando la presentazione di 11 liste alle elezioni per il rinnovo del Consiglio della città metropolitana di Napoli che si terranno il 13 marzo.

«È un momento molto importante - ha spiegato Manfredi - la Città metropolitana è un organismo fondamentale nel rapporto tra comune capoluogo e la grande area metopolitana. Aspettiamo queste elezioni e dopo lavoreremo per una buona amministrazione della Città metropolitana, c'è tanta attesa dei cittadini anche su questi temi. Io mi sto dedicando sia alla città che alla città metrpolitana, ci sono finanziamenti importanti per entrambi gli enti ed è chiaro che su una serie di servizi, se parliamo di trasporti, di ambiente, di turismo, il ruolo dell'area metropolitana è fondamentale».