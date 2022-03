Patto per Napoli, Draghi al Maschio Angioino per la firma con il sindaco Manfredi

Il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà a Napoli martedì 29 marzo per la firma del «Patto per Napoli» con il sindaco Gaetano Manfredi. Il Patto prevede un contributo di oltre 1,2 miliardi di euro per il Comune di Napoli nell'ambito della ripartizione dei fondi destinati ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane Napoli, Torino, Reggio Calabria e Palermo. L'incontro tra Draghi e Manfredi dovrebbe tenersi in mattinata nel Maschio Angioino.

A seguire Draghi dovrebbe tenere altri appuntamenti in città, molto probabile una sua visita nel Rione Sanità e un incontro con padre Antonio Loffredo, promotore di numerosi progetti di valorizzazione del quartiere popolare napoletano, insignito ieri della laurea magistrale honoris causa in Economia e Management dall'Università degli studi del Sannio.