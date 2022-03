Patto per Napoli, Marrone (GSN): «Una grande opportunità, purché non rimanga lettera morta»

«La firma del Patto per Napoli è la notizia che tutti aspettavamo, rappresenta una grande opportunità per la nostra città» commenta così Francesco Marrone, vertice di GSN S.r.l. e consigliere ANIP Confindustria la notizia dell’accordo appena siglato dal presidente del Consiglio Mario Draghi e da Gaetano Manfredi, sindaco del capoluogo partenopeo.

«Faccio innanzitutto i miei più vivi complimenti al sindaco per questo accordo, grazie al quale nelle casse del Comune arriveranno circa 1 miliardo e 300 milioni di euro» prosegue Marrone «dopo le difficoltà degli ultimi anni, si intravede finalmente un punto di svolta per Napoli. Tuttavia, bisogna auspicare che i tempi per la messa in atto delle varie misure per la città siano brevi e soprattutto, che in linea generale questo progetto non rimanga lettera morta. Abbiamo visto tante volte naufragare iniziative altrettanto lodevoli e mi auguro che stavolta il Comune ed il Governo abbiano imboccato la direzione giusta, nel mero interesse della città e dei suoi cittadini».