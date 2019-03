CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 3 Marzo 2019, 23:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Certo il risultato dei 100mila votanti di 5 anni fa non si riuscirà ad eguagliare ma il Pd campano stanotte ha tirato un sospiro di sollievo. Perché, di questi tempi con un partito ancora tramortito dalle politiche di un anno fa, con circa 90mila votanti (quasi 50mila solo a Napoli e provincia) queste primarie rappresentano una boccata d’ossigeno. Un segnale che si è visto sin da prima mattina con le code nei seggi e i dirigenti democrat costretti (dopo l’ok da Roma) a fotocopiare le schede elettorali. Con un risultato atteso ma inaspettato nei numeri: in Campania, in controtendenza con il resto del Paese schierato su Nicola Zingaretti, c’è un testa a testa per il Nazareno. E sarà, nella notte, il risultato di Salerno città a decidere la sfida (mentre Leo Annunziata si avvia a diventare il nuovo segretario regionale). Con sorprese come a Napoli città dove il governatore del Lazio vola al 70 per cento ribaltando i pronostici.