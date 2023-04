Pd Campania, Antonio Misiani commissario regionale: e a Caserta c'è Susanna Camusso

«A seguito della mancata approvazione dell’anagrafe degli iscritti e delle iscritte della Federazione di Caserta e delle dimissioni del presidente della commissione regionale per il congresso della Campania Franco Roberti, la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha chiesto a Susanna Camusso di assumere l'incarico di commissaria del Pd a Caserta. Antonio Misiani sarà, invece, il nuovo commissario del Pd regionale della Campania. Le proposte di commissariamento della segretaria nazionale sono state votate dalla commissione nazionale di garanzia». Così, in una nota, il Nazareno ufficializza il commissariamento del partito in Campania.