Pd Campania, quattro litiganti per una poltrona: Del Basso De Caro in campo contro De Luca

Sabato 22 Dicembre 2018, 08:30

Un candidato unitario. E il percorso unitario. Figuriamoci. Anche nei momenti di massimo declino il Pd da queste parti riesce a dare il peggio di sé: da un possibile nome unitario per il congresso regionale si passa addirittura a 4 contendenti che si sfideranno in due tempi. Sì perché, è l'unico caso in Italia a questa tornata di voto interno nelle regioni, ci sarà una preselezione attraverso il voto degli iscritti e chi incasserà meno voti uscirà subito fuori. Per gli altri tre aspiranti alla poltrona della Tartaglione, si vedrà il prossimo 3 marzo. Per la serie come i democrat campani riescono a complicarsi la vita...Dopo le fibrillazioni delle ultime ore in cui non c'era nemmeno l'ombra di un aspirante segretario, alle 16 di ieri (termine ultimo per le candidature) si presentano il parlamentare Umberto del Basso De Caro, il sindaco di Poggiomarino Leo Annunziata, quello appena eletto di Marano Rodolfo Visconti e la preside napoletana Armida Filippelli. E, solo per un soffio, non è arrivata pure la candidatura di Tommaso Nugnes.