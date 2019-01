Pd Campania, si ritira Visconti: restano tre candidati alla segreteria

Sabato 19 Gennaio 2019, 12:56

Restano tre i candidati alla segreteria regionale del Partito democratico della Campania. Rodolfo Visconti ha infatti annunciato il ritiro della propria candidatura per sostenere l'elezione di Leo Annunziata, sindaco di Poggiomarino. In una dichiarazione congiunta, Annunziata e Visconti spiegano di aver «condiviso la necessità di un rilancio unitario dell'azione politica del partito in ambito regionale, a partire dalla Città metropolitana di Napoli. Asse portante di tale rilancio - aggiungono - dovranno essere la valorizzazione dei tanti risultati conseguiti dall'importante azione di governo della Giunta regionale, il più ampio coinvolgimento di circoli e militanti, una grande apertura al mondo civico, professionale, culturale ed associativo». Ecco perché «in coerenza con tali obiettivi - spiegano - è importante dare segnali concreti di un lavoro comune volto a superare deleterie divisioni interne, verso la più ampia unità d'azione. Per tali motivi il candidato Visconti, che unitamente ad altri militanti di riferimento sulle primarie nazionali ha deciso di sostenere Nicola Zingaretti, ha deciso di comunicare agli organi regionali il ritiro della propria candidatura a segretario regionale e di sostenere per tale elezione Leo Annunziata». Si tratta, concludono i due esponenti Pd, «di una decisione mossa dal pieno convincimento che Leo Annunziata potrà essere garante del pluralismo interno nel quadro di un governo unitario del Pd campano, per un rilancio politico del partito in pieno raccordo con l'azione di governo della Giunta regionale».