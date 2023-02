È una corsa contro il tempo per arrivare, entro oggi, a depositare le candidature per la segreteria regionale e provinciale. Ma almeno, con il passare delle ore, si dirada l'aria da resa dei conti tra le mozioni Bonaccini e Schlein, per arrivare a nomi condivisi. In uno scenario che è cambiato nelle ultime ore anche per la batosta rimediata dal Pd in Lazio e Lombardia ed ha portato tutti a miti consigli. E quindi, come annunciato, alla segreteria regionale si punta sull'irpina Rosetta D'Amelio fortemente voluta dal gruppo deluchiano dopo il ritiro, per motivi personali, del salernitano Nicola Landolfi. La presidenza del partito, invece, dovrebbe andare a un nome della mozione Schlein ancora da individuare. Per la Federazione provinciale di Napoli, invece, a dare le carte è il capogruppo alla Regione Mario Casillo. E qui si scopre come il Pd per i suoi quadri dirigenti sembra puntare ormai su Poggiomarino, cittadina cuscinetto tra Napoli e Salerno. Il nome unitario del prossimo segretario sarebbe infatti Peppe Annunziata, ricercatore universitario, ex componente dello staff di Casillo stesso e sconfitto alle amministrative del 2020 nel suo comune. Annunziata come l'ex segretario regionale, il deluchiano Leo (sempre legato a Casillo), di cui è stato vice a Poggiomarino dal 2011 al 2014. Sarebbe quindi proprio l'ex vicesindaco casilliano a mettere d'accordo sia il gruppo dei consiglieri regionali di Napoli (sostenitori di Bonaccini) che l'area Schlein, vittoriosa sul voto degli iscritti proprio nel capoluogo. Mentre da outsider sta raccogliendo le firme per la sua candidatura Salvatore Salzano, militante democrat bonacciniano.

APPROFONDIMENTI Pd, caos congressi sui nuovi segretari: partito in alto mare Schlein vince a Napoli città con 898 voti L'Irpinia va con Bonaccini ma scoppia il caso Monteforte

Non viene dissotterrata, quindi, l'ascia di guerra tra le due mozioni come pure sembrava nelle ultime ore. «Serve responsabilità in questo momento», dice il gruppo napoletano della mozione Schlein e legato al segretario uscente Marco Sarracino. E così da ieri mattina si susseguono incontri e riunioni, in attesa che il gruppo deluchiano-bonacciniano trovi la quadra ed esprima finalmente un nome. Prima quello per la poltrona del regionale, poi per quella del provinciale che arriva a sera.

Ma dal pomeriggio si intuisce come il clima sia cambiato e conferma Teresa Armato, assessore al Turismo e regista della mozione Schlein per l'area Franceschini. «Molta soddisfazione per il successo della nostra mozione a Napoli e per la tenuta in tutta l'area metropolitana. Ora si entra nella fase importante e cruciale delle primarie e siamo in campo insieme con tutta la mozione», ragiona. Poi conferma la rotta verso i nomi unitari: «Sui congressi locali lavoriamo per un largo accordo sia al livello regionale che a livello provinciale. Consapevoli che non solo dei nomi bisogna discutere ma delle posizioni politiche. E che i segretari regionale e metropolitano dovranno fare una battaglia forte sulla questione della autonomia differenziata a fianco del governatore De Luca e del sindaco di Napoli Manfredi che sta portando avanti un lavoro straordinario di ricostruzione, di programmazione e di dialogo istituzionale».

Auspica invece più partecipazione Articolo 1 rientrato nel Pd proprio con questo congresso (sono stati sostenitori della mozione della deputata italo-svizzera). «Siamo cofondatori del nuovo Pd. Proprio perché prendiamo sul serio il processo costituente, serve - spiega Francesco Dinacci coordinatore provinciale Articolo 1 - che dopo le primarie del 26 febbraio tutte le forze, ciascuna con le proprie idee, siano coinvolte nel processo di costruzione del partito, a Napoli e in Campania».

Intanto sembra sbloccarsi il caso del tesseramento dopato di Caserta anche se sono state annullate più della metà delle iscrizioni: da 6.825 ne sono state eliminate in totale 3.626. Colpa di pagamenti in blocco che andavano ben oltre il limite di 3 massimo per bonifico. E tra gli esclusi ci sarebbero anche consiglieri comunali e segretari di circolo che avrebbero acquistato la tessera con carta prepagata. E già si preannunciano ricorsi. Anche se si dovrebbe riuscire a votare domenica prossima.