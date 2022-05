Il sito internet del Pd non è mai stato aggiornato: Leo Annunziata, nonostante le dimissioni del 21 marzo, risulta ancora segretario democrat della Campania. E invece da due mesi il partito è acefalo. E lo sarà ancora per un paio di settimane almeno: perché il ragionamento, quasi sicuramente, non verrà ripreso prima del voto delle comunali di inizio giugno.

