Il Pd Campania verso i ballottaggi: ​«Serve unità per combattere le destre»

Sabato 1 Giugno 2019, 15:00

«Domenica 9 giugno si voterà per l'elezione dei sindaci di molte città. La partita dei ballottaggi è impegnativa, ognuno e ovunque dovrà fare la propria parte per impedire che la destra aggressiva, il populismo e la paura possano vincere. Il clima sta cambiando, la sinistra ritorna ad essere risorsa visibile per il Paese. Per questo, la scelta deve essere quella di oltrepassare ogni pregiudizio e, con unità di intenti, chiedere un voto contro la Lega e le destre. Bisogna sostenere una idea di città, di paese diversa, non chiusa e divisa dalla paura, ma aperta e fiduciosa in futuro comune». Così, in una nota, il segretario regionale del Pd Campania, Leo Annunziata.«Nel voto di domenica è necessario mobilitarsi con determinazione, ritrovare il massimo dell'unità e con una visione unica che non sia quella di un partito, di una coalizione ma quella di una comunità che con forza superi ogni pregiudizio, ogni divisione per conquistare nuovi consensi e soprattutto non lasciare il governo delle nostre città in mani antidemocratiche - sottolinea - La partita è aperta, davanti a noi solo i cittadini: bisogna parlare, spiegare, dire e chiedere un voto utile contro la Lega e le destre. Facciamo appello a tutte le forze democratiche e moderate affinché si eserciti responsabilmente il diritto di voto».