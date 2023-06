Pd, la stoccata di De Luca: «All'opposizione un misto tra Lotta continua e Zecchino d'oro»

«L'Italia è un grande circo equestre, soprattutto per quanto riguarda le vicende della politica». Lo ha detto Vincenzo De Luca, parlando nel corso della sua diretta Fb. «Siamo rovinati, si fa fatica a seguire le vicende della politica», ha proseguito, parlando del Pnnr «che è diventata un'avventura nei mari tropicali». «Non c'è da trovare conforto da nessuna parte - continua il governatore - perchè anche all'opposizione capita di trovare forze politiche che si presentano come una via di mezzo tra Lotta Continua e lo Zecchino d'Oro». Un attacco è stato sferrato anche al mondo dell'informazione «che non si sottopone alla fatica di conoscere le cose di cui parla, meglio parlare per sentio dire».

Parlando d'altro, De Luca ha annunciato novanta funzionari tecnici saranno assunti lunedì dalla Regione e presto saranno assunti centinaia di addetti per i Centri per l'impiego.

A Sant'Antimo «ieri vi è stata una grande partecipazione di popolo», «abbiamo trascorso una settimana che che ha reso pesante il cuore», ha aggiunto parlando della tragedia di Giulia Tramontano. A Sant'Antimo proprio ieri si è svolta una manifestazione di solidarietà con la partecipazione di circa 10mila persone che hanno sfilato in corteo con in testa il Governatore. De Luca ha parlato, nel corso della consueta diretta social, anche del duplice assassinio di ieri mattina sempre a Sant'Antimo «che ha lasciato orfani quattro bambini».

«Sono atti di follia e barbarie che non sono contrastabili neanche con la legge», ha proseguito auspicando che «i padri devono imparare ad educare i figli ad avere rispetto per le donne, per le persone più deboli». «Ci deve aiutare la scuola ad educare i giovani contro ogni forma di violenza», ha proseguito invocando anche un aiuto da parte della Chiesa. Al mondo della comunicazione De Luca ha chiesto di non trasmettere più immagini di violenza. «C'è tanto da riflettere - ha concluso - poi vengono le leggi, anche se rigorose».