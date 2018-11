Pd, De Luca grande sponsor di Minniti: firmano 110 sindaci campani su 551

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 19 Novembre 2018, 10:30

La Campania si schiera in massa per Marco Minniti alla corsa per la leadership del Pd. Nessun dubbio se, scorrendo l'elenco dei 551 sindaci italiani che hanno firmato l'appello per lui, ben 110 sono campani. E di questi 65 sono primi cittadini della provincia di Salerno, a cominciare da quello del capoluogo. Per sillogismo, quindi, anche se non si è schierato e si è sempre tenuto ufficialmente lontano dai congressi del suo partito, si può tranquillamente affermare come il governatore campano Vincenzo De Luca appoggi l'ex ministro dell'Interno. Eletto parlamentare, tra l'altro, proprio nel collegio di Salerno. «Lo conosco da anni, nel 93 si candidò sindaco e ha cambiato il volto della sua città», dice proprio l'ex dalemiano ieri a «Mezz'ora» quando gli si fa notare come il suo grande sponsor al Sud è proprio De Luca. E, a ruota, il collega della Basilicata, Marcello Pittella.