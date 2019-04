Liste per l'Europa, valzer di errori: Pd rimandato, «tutto da rifare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 17 Aprile 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che Pd sarebbe senza errori? L'Ufficio elettorale della Corte d'appello di Napoli ha chiesto delle integrazioni ai delegati del Pd che ieri mattina hanno presentato la lista dei candidati alle Europee: compaiono inesattezze nell'indicazione dei dati anagrafici di alcuni candidati, tipo il luogo di nascita del parlamentare uscente Nicola Caputo. I dem locali hanno minimizzato facendo sapere che stamattina sarà ripresentata in forma corretta (il termine ultimo è stasera alle 20). Problemi anche per la lista Gilet Arancioni, creatura dell'ex generale Antonio Pappalardo, già noto per la sua attività con i Forconi: senza collegamento diretto con un gruppo parlamentare, è necessario presentare almeno 30mila sottoscrizioni, con almeno il 10% raccolte in ognuna delle regioni di ogni circoscrizione.