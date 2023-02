«Nel Pd campano esiste una questione morale da affrontare con rigore e in tempi rapidi: nella nostra regione persistono purtroppo ancora ampie zone che restano in mano ai “Signori delle tessere”: zone di opacità nelle quali il rischio che si saldino interessi loschi e persino mafiosi è più che mai reale. Per questo è giunto il momento di rifondare il partito, ma bisogna fare presto, perché il tempo sta per scadere. Anzi, forse è già scaduto». Ancor prima che l’esperienza maturata in oltre quarant’anni di magistrato di Procura, a far parlare Franco Roberti sono la saggezza e il senso di un’onestà intellettuale, da sempre tratto distintivo dell’uomo.

Ultima fermata per il Partito Democratico in Campania: un lucido atto d’accusa, quello dell’ex Procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo - oggi presidente della commissione elettorale regionale della Campania - che suona come una sferzata nei confronti di potentati e comitati d’affari legati al fenomeno delle tessere “gonfiate”, alla vigilia del Congresso nazionale (e, almeno nelle intenzioni degli iscritti, rifondativo). Ma Roberti lancia anche un altro allarme: dietro la gestione delle tessere c’è il rischio di infiltrazioni della camorra.

Cominciamo dal principio. Come sta procedendo il voto nella nostra regione?

«Laddove si è votato sta procedendo in maniera generalmente regolare. Ovviamente abbiamo avuto una serie di ricorsi presentati: alcuni rientrano nella “fisiologia” pre-congressuale che disegna le consuete fibrillazioni, altri meritano più attenzione».

E a quest’ultima categoria quali esposti possiamo ascrivere?

«Si tratta di segnali di difficoltà registrati in particolare nel territorio casertano e riconducibili a verifiche sull’anagrafe dei tesserati».

Da Roma, dalla commissione nazionale che si è a sua volta subito attivata, è giunta l’indicazione di “tagliare” qualcosa come tremila tessere sospette...

«E su quell’indirizzo la commissione provinciale di Caserta si è subito attivata, lasciando a quella centrale ogni legittima decisione».

Rimaniamo su Caserta. Ma nella sua veste di presidente della commissione elettorale regionale campana, che cosa ha fatto?

«Ho immediatamente inoltrato una comunicazione urgente ai responsabili locali. Se vuole gliela leggo...».

Prego.

«Al presidente Gatto ho scritto: “Caro Presidente, con riferimento alle tessere da cancellare perché fatte in difformità dalle prescrizioni del regolamento vi invito a cancellare tutte le iscrizioni anomale, e in particolare quelle effettuate con carta prepagata, quelle effettuate a mezzo bonifici di tabaccheria via Sisal, nonché quelle effettuate con pagamenti multipli eccedenti di tre. Resta salva, ovviamente, la cancellazione di eventuali posizioni personali incompatibili con il Partito democratico”. Più chiaro di così...».

Ecco, ma com’è possibile che sia potuto accadere tutto questo? E da che cosa deriva?

«Dove c’è il controllo delle tessere nascono quelli che il collega Boccia ha giustamente definito “sultanati”. E dove ci sono i “sultani” il rischio dei condizionamenti si fa alto e pericoloso in Campania. La camorra prova a mettere le mani anche nella politica, questo non è un segreto. Voglio ricordare che quando il Partito democratico si chiamava DS, da queste parti - e segnatamente proprio nel Casertano - il tesseramento veniva gestito da due fratelli, noti affiliati al clan dei Casalesi».

Un fenomeno tutto campano?

«Non direi, credo che sia esteso anche ad altre parti del resto d’Italia, soprattutto qui nel Mezzogiorno. Ma mi fa dire un’altra cosa?».

Dica pure.

«Quando parliamo dei “sultani” mi viene in mente l’immagine efficacissima di persone che si preparano all’assalto per divorare una torta diventata sempre più piccola, come ha ben scritto il politologo Mauro Calise qualche giorno fa proprio sul Mattino».

E così si torna al punto di partenza: la questione morale.

«Cominciamo dall’oggi: al momento è indispensabile, in questa fase che precede il Congresso, far rispettare alla lettera le indicazioni espresse dalla Commissione nazionale. E questo, devo dire, sta già accadendo. Poi bisogna guardare al Pd che verrà: e qui porre la priorità della questione morale diventa fondamentale, se si vuol riformare il partito. Non c’è più tempo, non possiamo consentirci ulteriori ritardi o dilazioni. E la questione morale, lo ripeto, passa attraverso la cancellazione dei “Sultanati delle tessere”.

Lei è europarlalentare, è stato eletto nelle liste del Pd alle ultime elezioni europee. È dunque compagno di gruppo di Andrea Cozzolino, per il quale due giorni fa è scattato un mandato di arresto da parte della giustizia belga nell’ambito di una delicata inchiesta su presunti finanziamenti illeciti erogati ad alcuni rappresentanti politici che siedono nell’Aula di Bruxelles. È sicuramente una brutta vicenda. Adesso Cozzolino è stato arrestato. Come commenta questa storia, lei che peraltro nell’arco di una vita ha indossato la toga di pubblico accusatore?

«Guardi, mi lasci dire che su questa situazione, che esula ovviamente dal discorso del Congresso nazionale del Pd, preferirei non entrare nel merito. Anche perché non ho letto le ultime carte inviate dalla Procura belga che indaga su “Qatargate”».

Eppure, stando sempre al fascicolo d’indagine belga, lo scenario che campeggia anche questo caso non fa che richiamare ad una questione morale. Non crede?

«Ripeto: non commento. Mi limito a ricordare che è stato lo stesso Andrea Cozzolino a rinunciare spontaneamente allo scudo che gli derivava dall’immunità di parlamentare europeo. E mi auguro anche che sappia far cadere le accuse che gli vengono contestate».