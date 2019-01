CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 19 Gennaio 2019, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Le criticità ci sono in un partito complesso come il nostro ma il congresso servirà proprio al suo rilancio come la gente ci chiede», spiega Piero De Luca, parlamentare Pd, riferendosi alla corsa per la nuova leadership (nazionale e regionale) del suo partito. In mezzo le moltissime criticità della macchina organizzativa per il voto interno da qui a primavera.«Leo è una figura di rilievo e mi sembra che stia iniziando a raccogliere molti consensi. Ma soprattutto è un sindaco molto capace».«Ha le capacità per fare il segretario pur facendo il primo cittadino di Poggiomarino e può rilanciare il partito con una nuova iniziativa politica. È quello che serve al Pd in Campania».«Abbiamo scelto di non disperdere il percorso riformista del passato, di riprenderlo e privilegiare l'unità. Io stimo Zingaretti, però Martina può garantire un impegno a tempo pieno e ripartire dai molti passaggi positivi della precedente legislatura del Pd».«L'ha fatto in passato: cose vecchie....».«Non è capitato che ci siamo incrociati... Ma credo che sia il caso di ragionare di altro».